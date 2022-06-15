İhlas Haber Ajansı

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Yavru karacaya jandarma koruması

Tokat’ta annesini kaybeden yavru karacaya jandarma ekipleri sahip çıktı.

Tokat'ta annesini kaybeden yavru karacaya jandarma ekipleri sahip çıktı.


Tokat'ta jandarma ekipleri Topçam Dağı'nda devriye faaliyeti esnasında bir karaca yavrusuna rastladı. Annesini kaybettiği anlaşılan yavru karaca aç ve korunmasız bir halde bulundu. Yavru karaca ekipler tarafından Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Koruma altına alınan yavru karacanın Çorum geyik yerleştirme sahasına gönderileceği öğrenildi.

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