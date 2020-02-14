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Yavru köpeğini spor çantasında taşıyor

Tokatlı vatandaş evinde bırakmaya kıyamadığı yavru köpeğini spor çantasına koyarak taşıyor.


Tokat'ta bir süre önce sahiplendiği yaklaşık 2,5 aylık olan terrier cinsi köpeğini evde tek başına yalnız bırakmak istemeyen Hakan Korkmaz, köpeğini iş yerine götürüp getirmeye başladı. İlk günlerde köpeğini kapalı taşıma kafesine koyarak taşıyan Korkmaz, pamuk ismini verdiği köpeğinin huysuzlanarak durmaması üzerine spor çantasına koymaya karar verdi. Çantadan başını dışarı çıkartarak etrafını izleyen yavru köpek ise sevimliliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İş çıkışında kızını okuldan almaya giden Korkmaz'ın çantasında taşıdığı köpek ilgi odağı oldu. Köpeğinin yavru olduğu için yanından ayırmak istemediğini ifade eden Korkmaz, “Bir gün evde bırakmayı denedik, ağladı. Kapalı çantaya koyduğumuzda da ağladı. Bu nedenle çantada taşımaya karar verdim. Çantada taşıdığımda hem çevreyi görüyor, hemde sıkılmıyor daha mutlu oluyor. Ağlamasın diye her gün iş yerime götürüyorum. Akşamda okula kızımı almaya geldiğimde yanımda getiriyorum. Bu şekilde yabancılık çekmiyor, Sevimli olmasından dolayı görenlerin dikkatini çekiyor” dedi.

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