Yavru köpeklere aşı

Tokat'ta Reşadiye Belediyesine bağlı ekipler, kış öncesi yaptığı uygulamada sokak köpeklerini aşılayarak küpeledi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediyeye bağlı veteriner hekimler ilçe sokaklarında yaşayan yavru köpekleri muayene ederek kış öncesi aşılarını yaptı. Kuduz aşıları da yapılan köpeklerin kimlik ve aşılarının tespiti için küpeleme işlemleri de yapıldı. Sokak hayvanlarının kontrollü sağlık taramalarının düzenli olarak Reşadiye Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Reşadiye Belediyesi Veteriner Hekimi Hasan Fehmi Yıldız, vatandaşlardan küpesiz sokak köpeği görmeleri durumunda kendilerine bilgi vermelerini istedi.

Veteriner Hekim Yıldız, "Reşadiye Belediyesi olarak ilçemiz sokaklarında bulunan köpeklere hastalıklara karşı muayene ediyoruz. Bu muayenelerde aşılama yaparak küpe de takıyoruz. Kış gelmeden tüm sokak köpeklerini ve bu sene doğan yavruları elden geçirmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan çevrelerinde gördükleri hasta köpekleri bize bildirmelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.