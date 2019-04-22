Yavru kurtlar Çanakkale'ye uğurlandı

Tokatlı izciler Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale'de düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç Kampına gitti.

Tokat Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen izciler yola çıkmadan önce aile ve liderleriyle birlikte kısa bir yürüyüş düzenledi. Yapılan yürüyüş etkinliği sonrasında Türkiye İzcilik Federasyonu Tokat il Temsilcisi ve DEHA Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü İzci Lideri Ahmet Uzun, Çanakkale'ye düzenlenen bu gezide amaçlarının vatan toprağı için canlarını vermekten çekinmeyen ecdadın çektiği sıkıntı ve çilelerin genç izciler tarafından anlanması ve zor şartlarda hayatlarını nasıl idame ettirdiklerini görmek olduğunu söyledi.