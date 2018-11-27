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Yavruları ile birlikte sokağa terk ettiler, hayvanseverler sahip çıktı

Tokat’ın Pazar ilçesinde çevre köylerden getirilerek ilçe merkezine yavruları ile bırakıldığı tahmin edilen sokak köpeğine hayvanseverler sahip çıktı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde çevre köylerden getirilerek ilçe merkezine yavruları ile bırakıldığı tahmin edilen sokak köpeğine hayvanseverler sahip çıktı.


Pazar ilçesinde sebze hali yakınlarındaki eski mal pazarı çevresinde yavruları ile birlikte bulunan sokak köpeği görenleri üzdü. Açlıktan adeta bir deri bir kemik kalan sokak köpeğine hayvanseverler yardım etti. Pazar Belediyesi tarafından inşaat halindeki bakım evinin bir bölümünde sokak köpeği ve yavruları hayvanseverler tarafından gönderilen mamalarla besleniyor.


Öte yandan köylerden ve çevre yerleşim yerlerinden insanların bakamadıkları köpekleri ilçe merkezine bırakması sonucu çoğalan sokak köpekleri kimi vatandaşların tepkisini çekerken kimileri de hayatta kalmaları için beslemeye çalışıyor. Belediye mezbahanesi yanındaki alanda bulunan sokak köpekleri kesimhaneden atılan atıklarla beslenmeye çalışıyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında duyarlı hayvanseverlerin yardımı ile getirilen mamalarla yavru köpeklere bakılıyor. Pazar Belediyesi tarafından ise sokak hayvanları için barınak çalışmaları devam ediyor.

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