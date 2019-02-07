Yaya geçidinde halay çektiler

Tokat'ta halk oyunları ekibi kırmızı ışıkta bekleyen araçların önünden halay çekti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesinin ardından Tokat'ta sıra dışı bir organizasyona imza atıldı. Tokat Gönüllüler Grubu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilciği tarafından düzenlenen etkinlikte halk oyunları ekibi yaya geçidinde halay çekti. Yaklaşık 30 öğrenci araçlara kırmızı ışık yandığında davul zurna eşliğinde halay çekerek yaya geçidinden yolun karşısına geçti. Kırmızı ışıkta duran araç sürücüleri yaya geçidinden geçen halk oyunları ekibini şaşkınla izledi.

Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Tuna, yayaların trafik ışıklarının olduğu kavşaklarda da trafik ışıklarını değil, yaya geçidini esas aldığına dikkat çekerek, “Eğer trafik ışıkları varsa, yaya geçidine değil, trafik ışığına bakılır. Yayalara yeşil ışık yandığında geçilebilir sadece, hatta halay bile çekilir diyerek bu konuda farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Tokat İl Temsilcisi İsmail Kılıç ise genelde yarışmalarda ve bazı organizasyonlarda sahne alan halk oyunları ekibinin bu defa yaya geçidinde gösteri yaptığını kaydetti. İçişleri Bakanlığının başlattığı projeye destek vererek katkı sunmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade eden Kılıç, “İnsan hayatına verilen değere katkı sunmak istedik. Güzel oldu dikkat çekti” diye konuştu. Yaya geçidinde halk oyunu oynayan öğrenciler de ilk defa böyle bir organizasyonda yer almaktan duydukları sevinci dile getirdi.