Yayalara çarpmıştı, dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı

Tokat'ta 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza; 11 Kasım 2022 tarihinde Tokat-Sivas karayolu üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. B.Ç. idaresindeki 60 VB 146 plakalı Ford marka hafif ticari araç, düğün salonundan çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Hüseyin Somuncu (68) ile kardeşi K.S.'ye (57) çarptı. Ağır yaralanan Somuncu, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. K.S. ise tedavi altına alındı. Yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya hızla giden hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

Başka can kayıpları yaşanmaması için önlem alınmasını istedi

Kazada babasını kaybeden Mahmut Somuncu, şehirlerarası yol üzerinde bulunan düğün salonu önünde yaya geçidi, ışıklandırma bulunmadığına dikkat çekti. Somuncu, aynı acıyı başkalarının yaşamaması için bölgeye hız koridoru konulması beklediklerini ifade ederek, "Burada bir baba daha ölmesin, bir ocak daha sönmesin. Şehrin girişindeki yaklaşık 2 kilometrelik bölümde sürücüler hız sınırlarına uymuyor. Yol üzerindeki işletme düğün sezonunda yoğun oluyor. Yolun karşısında otobüs durağı var ama yayanın geçebileceği bir yaya geçidi yok. Rahmetli babam da refüjde yayaların karşıya geçmesi için ayrılan yerden geçmek isterken bu elim kaza yaşandı. Karayollarından, belediyeden acilen burada gerekli çalışmaların yapılmasını istiyorum" dedi.