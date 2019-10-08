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Yayanın üzerinden yarım kilo esrar çıktı

Tokat’ta diktiği Hint kenevirinden elde ettiği uyuşturucuyu satmaya götürürken yakalanan yayanın üzerinden yarım kilo kubar esrar çıktı.

Tokat'ta diktiği Hint kenevirinden elde ettiği uyuşturucuyu satmaya götürürken yakalanan yayanın üzerinden yarım kilo kubar esrar çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Sorhun köyünde ikamet eden şüphelinin kendisinin ormanlık araziye diktiği Hint kenevirlerini kubar esrar maddesi ürettiği istihbaratını aldı. Şahsın kubar esrarı Ocakbaşı köyü istikametinden yaya olarak Erbaa ilçe merkezine getirip satacağını öğrenen ekipler hemen harekete geçti. Düzenlenen takip sonrasında Ocakbaşı köyü arazisinde yakalanan şahsın sırt çantasında yapılan aramada 2 paket halinde yaklaşık 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam etmekte olduğu bilgisine ulaşıldı.

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