İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayla dönüş yolunda araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Tokat’ta yayla yolu dönüşünde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ta yayla yolu dönüşünde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat merkeze bağlı Çamdere-Sırçlı köyü yolunun 8. kilometresi Topçam yaylası yolunda meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Erdal Han (47) idaresindeki 60 HJ 119 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik şarampole uçtu. Kaza esnasında sürücü mahallinden dışarı savrulan Han, aracın altına kaldı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.