İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yayla yollarında kar temizliği

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kar ile kaplanmış yayla yolları, iş makineleriyle açıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar ile kaplanmış yayla yolları, iş makineleriyle açıldı.


Tokat'ın Reşadiye İlçesine bağlı Çakraz Köyü'ne ait yaylalara ulaşımı sağlayan yollar, bölgenin yoğun kar alması nedeniyle kapanmıştı. Bahar ayının gelmesiyle birlikte harekete geçen ekipler, iş makineleri vasıtasıyla Çakraz Köyü ve civar köylere ait yaylaların yol açma çalışmalarını tamamladı. İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda, gelirinin büyük bölümünü hayvancılıkla sağlayan besicilerin yayla göçü öncesindeki hazırlıkları tamamlanmış oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.