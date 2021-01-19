Yaylada snowboard heyecanı

Tokat'ta bin 600 rakımlı Topçam Yaylası'na çıkan doğaseverler karda snowboard heyecanı yaşadı.

Tokat kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam yaylası kar yağışı ile birlikte beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplı yaylanın zirvesine çıkan adrenalin tutkunları yayla yolunda snowboard yaptı. Heyecan dolu anlar havadan görüntülendi. Ekstrem spor tutkunu Burak Akıntaş, kar yağmasıyla birlikte kent merkezine yakın noktada bulunan Topçam Yaylasına çıktıklarını kaydetti. Ekstrem sporlar arasında en çok sonowboard yapmayı sevdiğini belirten Altıntaş, “Tokat'ta snowborad yapmayı çok kişi düşünmüyor ama bence buralara spor tutkunları için tesis yapılabilir. Yayla yolunda snowboard yaparak farklı bir heyecan ve deneyim yaşadık” dedi.

Yaklaşık 6 yıldır snowboard sporu yapan Melih Çetin ise her sende düzenli olarak Topçam yaylasında heyecan yaşadığını ifade ederek, “Snowboard çok keyifli ve eğlenceli. Kesinlikle herkse tavsiye ederim. Tokat buna müthiş olanak sağlıyor. Bu sporun kente yakın illerdeki kayak merkezlerinde eğitimini alıp herkesin bu heyecanı yaşamasını tavsiye ederim” diye konuştu.