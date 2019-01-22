Yaz kış demeden 20 yıldır yaptığı iyilik ödülsüz kalmadı

Tokat'ta sigarayı bırakarak yaklaşık 20 yıldır yaz-kış demeden her gün yem poşetleri ile sokak sokak gezerek sokak hayvanlarını besleyen hayvansever örnek davranışından dolayı ödüllendirildi.

Tokat'ta kendisini sokak hayvanlarına adayan memur emeklisi 61 yaşındaki Fatih Dülkar, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına gönüllü olarak her gün yem veriyor. Evinden elinde yem poşetleri ile çıkarak mahalle aralarında kuşlara, kedi ve köpeklere yem bırakarak kilometrelerce soğuk havada yol yürüyen Dülkar, bu duyarlılığından dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yerel hayvan koruma gönüllüsü yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İhsan İkinci, hayvansever Dülkar'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek yerel hayvan koruma gönüllüsü kimlik kartını takdim etti. İkinci, “Bu kimlik kartı sizlere bir takım yasal haklar sağlıyor. Karşılaşabileceğiniz olumsuzluklar olduğu takdirde bizlere ulaşabilirsiniz. Bundan sonra yerel hayvan koruma gönüllüsü olarak görev yapacaksınız” dedi.

"Köpekler alıştırıyorsun, kuşlar balkona işiyor pislik yapıyor diye karşı çıkıyorlar"

Dülkar yaşadığı sevinci dile getirerek, “Kuşlar adına yem yardımına teşekkür ediyorum. Bu yemlerle daha fazla kuş doyuracağım için mutlu oldum. Ben kış mevsiminde vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bırakın kartopunu çocuklar oynasın büyükler bu sessiz çığlığı duysunlar. Bu ağzı dile olmayan hayvanları bu soğuk havalarda doyurmamız lazım” dedi.

Sokak hayvanlarını beslerken yaşadığı sıkıntıları dile getiren Dülkar, “Sokak hayvanlarına duyarlı vatandaşların yanı sıra karşı gelenlerde çıkıyor. Bazen buraya köpekler alıştırıyorsun, kuşlar balkona işiyor pislik yapıyor diye karşı çıkıyorlar. Ama şimdi bu kart benim elimi biraz daha rahatlatmış oldu. Memleketime hizmet etmekten dolayı mutluyum. Hem hayvanları mutlu etmeye çalışıyorum hemde ülkeme hizmet ediyorum” diye konuştu.