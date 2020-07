Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 fakülte, 1 lisans üstü eğitim okulu, 3 yüksek okulu, 13 meslek yüksek okulu ile birlikte 34 bin öğrenciye eğitim ve öğretim veriyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimle eğitim sezonu tamamlayan üniversite de yeni dönemde oluşabilecek senaryolara göre hazırlıklar devam ediyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bünyamin Şahin, pandemi sürecindeki eğitim öğretim dönemi için öngörülerin tam belli olmadığına dikkat çekerek, "Yani gerek sağlık bakanlığı gerekse YÖK, 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim nasıl devam edecek henüz kararlaştırmadılar. Ama biz dinamik bir yapı ile bunu karşılamak istiyoruz. Eğitim öğretim ne şekilde başlarsa başlasın biz bütün derslerimizi canlı olarak yapabilecek şekilde serverlarımızı satın aldık. Yeni yazılımında birlikte sınıfta ders yapar gibi bütün programlarımız da aynı anda 300-400 sınıfta ders verebilecek şekilde uzaktan eğitim programımız şu anda hazır. İkinci olarak öğrencilerimiz tabii memleketlerinden Tokat'ımıza gelmek istiyorlar. Tokat'ımıza gelmek isterken de konaklamaları ile ilgili bir sorun var. Yani yurtlarda fazla kişinin barındırılması bir gibi bir sınırlama meydana gelebilir. Onunla ilgili de bizim alacağımız tedbir olacak" dedi.

Salgın sürecinde kendi yazılımlarını kullandılar

Korona virüs nedeniyle okulların kapandığı dönemde uzaktan bağlantılarda kendi yazılımlarını kullandıklarına dikkat çeken Rektör Şahin,"Salgın süreci başladığında yükseköğretim kurulu örgün eğitim durdurdu. Dolayısıyla uzaktan eğitime geçti. Biz bu uzaktan eğitim sürecine geçildiğinde tedbirli, temkinli olduk. Üniversitelerin birçoğu muhtelif ücretsiz yazılımlar kullanmak suretiyle uzaktan eğitim hizmetlerini gerçekleştirdiler. Ancak biz acele etmedik bir haftalık bir gecikme ile birlikte kendi yazılımınızı ve kendi sunucularımızda kullanmak üzere öğrencilerimizin verileri üniversitemizin içerisinde kalacak şekilde bir uzaktan eğitim süreci tamamladık. Burada öğretim üyeleri öğrencilerimize canlı yayınlarda derslerini verdiler canlı yayın sonrasında banttan izleyebildi öğrencilerimiz tüm derslerimizin sunuları slaytları ders notları öğrenciye verildi. Sınavlarımız çoğunluğu da ödev ve proje yazım şeklinde kendi portalımız den yapıldı. Buna ilave olarak da derslerin büyük bir kısmı da aynı zamanda uzaktan sınavlarda gerçekleştirdik. Dolayısıyla bizim diğer üniversitelerden farklı olarak bu uzaktan eğitimde yaptığımız işlem kendi yazılımımızı ve kendi sunucularımızda kullanmak suretiyle öğrenci bilgilerinin tamamen üniversite kaldığı bir uzaktan eğitim sürecini başarı ile tamamlamamız oldu" diye konuştu.

Pandemi sürecinden etkilenmeden yabancı öğrenci alımı devam edecek

Rektör Şahin, yabancı uyruklu öğrenci alımında ciddi artış yaşandığını belirterek, "Yıllık 50 ila 100 civarında yabancı uyruklu öğrenci alınıyordu. Biz geçen sene 800'ü geçtik 900'ü bulduk. Toplamda bin 300 civarında yabancı uyruklu öğrencimiz oldu. Pandemi süresinde salgın süresinden etkilenmeden yabancı uyruklu öğrencilerimizin buraya alımla devam edeceğiz. Bununla ilgili şu ana kadar yapmış olduğumuz anlaşmalar çerçevesinde muhatap aldığımız ülkelerin yükseköğretim kurumları kendilerinin yapmış olduğu sınavlarına esas alarak ilk bin içerisinde bize öğrenci gönderme devam edecekler. Eskiden biz ülkelere gidip orada sınav yapıyorduk, şu anda onu yapmayacağız. Onların yapmış olduğu sınavdan almış oldukları puanlarına göre yerleştireceğiz ve söylediğim gibi mümkün olduğu kadar ilk bindeki yani en başarılı öğrencilerimizi alacağız. Bu seneki hedefimiz en az 800 diye düşünüyoruz. Bu şekilde de toplam öğrenci sayımız yaklaşık olarak 2 bini bulmuş olacak.Bunun Tokat'ın kültür hayatına çok büyük bir etkisi var. Uluslararası bir şehir haline geliyorsunuz. İnsanların gelip-gittiği, alış-veriş yaptığı farkı renklerin, dil, dinlerin görüldüğü bir şehir haline geliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz için de katkısı var. Öğrencilerimiz artık kendilerini dünyaya açılmış, dünya ile kendilerini temas eden bireyler olarak görüyor. Bundan sonra gelecekle ilgili öngörüleri yerel değil dünya çapında oluyor. Uluslararası bir öğrencinin bizde eğitim alması ile birlikte bir miktar kazanç bırakması anlamında düşünmüyoruz. Aynı zamanda kültür değişimi de öğrencilerimizin sosyalleştirilmesi, uluslararasılaşması anlamında ciddi bir basamak olarak görüyoruz. Buna da bütün çabamız da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

"Ürdün krallığı diplomalarımız resmi olarak tanıdı"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden mezun olan yabancı uyruklu bir öğrencinin ülkesine gittiğinde diplomasının geçerli olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, "Üniversitemiz aynı zamanda bazı ülkeler tarafından resmi olarak tanınıyor. Yani denkliği tanınıyor. En son Ürdün krallığı diplomalarımız resmi olarak tanıdı. Ürdün'lü bir öğrenci bize gelip eğitimini tamamladığında Ürdün'de herhangi bir işlem yapmadan Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesinin diploması orada geçerli. Bunun gibi birçok ülke ile anlaşmalarımız devam ediyor. Dünya üniversiteler sıralamasında binler civarındayız. Bununla birlikte dünya genç üniversiteler ve Asya üniversiteleri sıralamasında 401 plus serisinde yer alıyoruz. Yani dünyada önemli bir pozisyonumuz mevcut şu an itibariyle" dedi.

Rektör Şahin, yeni dönemde üniversite tercih edecek öğrencilere sağlayacakları hizmetleri dile getirerek, "Öğrencilerin üniversitemizi nasıl tercih ettiklerine baktığımız zaman bunların yaklaşık yüzde 40 İnternet, yüzde 20'si orada eğitim gören öğrencilerle iletişimleri ile oluyor. Dolayısı ile yüzde 60'ı aslında bizimle bağlantılı olarak üniversiteyi tercih ediyor. Şimdi web üzerinden, İnternetten üniversitemizi tanımalarını sağlayacağız. Tercih yapacak öğrenciler 'tanitim.gop.edu.tr' adresimizde üniversitemizden her türlü detay bilgiyi alabilirler. Üniversitemizden çok fazla miktarda görüntü özet bilgiler her bir fakültemizde ilgili kısa filmler fragmanlar ve detaylı her türlü bilgi ve belgeyi ulaşabilirler. Yök ve Milli Eğitim bakanlığı tarafından yapılan sanal fuarlar programlar bunlara katılım sağlıyoruz. Öğrencilerimizle iletişime geçiyoruz, hatta canlı yayınlar yapıyoruz. Bu salgın sürecinde öğrencilerimize birçok canlı yayın yaptık. Şu an itibariyle sanal dönene geçmiş durumdayız öğrenciler bize her türlü sanal ortam ulaşacak bizde sanal ortamda bu fuarlara canlı yayınlara katılmak suretiyle tanıtımımı gerçekleştiriliriyoruz" açıklamalarında bulundu

Yeni dönemde 13 ayrı bölüm açılacak

Yeni dönemde açılacak olan 13 ayrı bölümle öğrenci sayısının yaklaşık olarak bin 500 kişi artacağının altını çizen Rektör Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı: "Toplam öğrenci sayımızın 35 bin ve üzerinde olacağını düşünüyoruz. Üniversitemizde 12'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam bin 500 akademik personel var. Toplam personel sayımızda 3 bin 300 civarında, yani bin 900 civarında idari personelimiz bulunuyor. Üniversitemizce mevcut olan programlara ilave olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılında açacağımız programlar kısaca şöyle; ‘Eğitim fakültesi altında İngilizce ve özel eğitim öğretmenlikleri bölümünüz açılıyor. Sağlık Bilimleri Fakültesinde beslenme ve diyetetik bölümüne öğrenci alıyoruz. Spor Bilimleri Fakültesinde spor yöneticiliğine, Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesinde grafik tasarım bölümü özel yetenekli öğrenci alıyor. Adalet Meslek Yüksekokulu, Artova Meslek Okulunda çocuk koruma ve bakım hizmetleri. Pazar Meslek Yüksek okulunda sivil havacılık ve kabin hizmetleri, Reşadiye Meslek Yüksekokulu sağlık turizmi işletmeciliği, Zile meslek yüksek okulunda hukuk büro yönetimi ve sekreterliği. Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda iki tane programımız var. Bir tanesi Türkiye'de ilk olarak açılacak saç bakımı ve güzellik, eczane hizmetleri var. Tokat Meslek Yüksekokulu ikinci öğretim olarak iç mekan tasarımı açacağız. Dolayısıyla toplamda 13 tane yeni bölümümüz olacak"