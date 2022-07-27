Yeni Tokat Havalimanı lavanta açacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, lavanta dikimi yapılacak alanda incelemelerde bulundu. Tokat'a havayolu ile gelecek olan vatandaşların lavanta bahçesi manzarasıyla karışılacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Türkiye'de ilk defa Isparta'nın Kuyucak Köyü'nde lavanta bahçelerinin kurulduğunu biliyoruz. Şu anda hâlihazırda Tokat Çamlıbel'de bulunan lavanta bahçesi Türkiye'nin tek parselde en büyük lavanta dikili alanı olarak sektördeki yerini aldı. Isparta Kuyucak Köyü'nde bulunan bahçeler bu büyüklükte olmamasına karşın 2021 yılında yaklaşık 500 bin turisti ağırladı. Bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağladı. Bizler de bu çalışmaları Tokat turizmine çok önemli katkılar sağlayacağı öngörüsü ile değerlendiriyor ve destekliyoruz” dedi.

Kültür yolu restorasyon projesine dikkat çeken Başkan Eroğlu “Tokat'ımız tarihi zenginlik bakımından ülkemizin en değerli şehirlerinden biri. Bizler şehrimizi bir bütün olarak görüyor, değerlerinin birbirinden bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Lavanta bahçeleri ile karşılayacağımız misafirlerimizi Tokat'ın tarihi güzelliklerini yaşamaya, eşsiz lezzetlerinden tatmaya davet ediyoruz” diye konuştu.