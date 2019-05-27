Yeni Tokat Havalimanı pistinde beton çalışması başladı

Tokat'ta yaklaşık 1 yıl önce başlayan yeni havalimanı projesi kapsamında pistte zayıf beton çalışmaları başlatıldı.

Tokat Havalimanı'na büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yapımına başlanan yeni havalimanı inşaatında yüzde 60'lık kısım tamamlandı. Yaklaşık 115 milyon TL'ye ihale edilen yeni havalimanın pistinde zayıf beton çalışmaları başlatıldı. 45 metre genişliğinde yaklaşık 2,7 kilometre uzunluğunda olacak pistin kaplama betonu çalışmaları ise önümüzdeki yıl yapılacak. TAV inşaat Proje Direktörü Erdoğan Karabacak, beton kaplama yapılacak olan Tokat Havalimanı son yıllarda yapılan modern havalimanlarından birisi olacağını söyledi.

Öte yandan Hisar İnşaat tarafından yürütülen ikinci etap çalışmalarında 95 milyon TL'ye ihale edilen 2 milyon yolcu/yıl kapasiteli iç ve dış hatlar yeni terminal binası, otoparklar, itfaiye garaj binası, kule ve teknik blok, ısı ve güç merkez binası çalışmaları devam ediyor. Yeni Hava Limanı Söngüt ve Çerçi Köyleri ile mevcut Tokat Havalimanı'nın doğu sınırında bulunuyor.