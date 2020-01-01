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Yeni yılın ilk ihbarına müdahale ettiler

Tokat’ta itfaiye ekipleri yeni yılın ilk dakikalarında gelen evde mahsur kalma vakasına müdahale etti.

Tokat'ta itfaiye ekipleri yeni yılın ilk dakikalarında gelen evde mahsur kalma vakasına müdahale etti.


Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yeni yıla görevleri başında mesai arkadaşları ile beraber girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında itfaiye erleri gelen bir ihbarı değerlendirerek olay yerine çıkış yaptı. Soğukpınar Mahallesi'nde evde tek başına kalan ve ailesinin kapının zilini uzun süre çalmalarına rağmen açmaması nedeniyle şüphelendiği olaya itfaiye erleri müdahale etti. Yangın merdiveni ile apartmanın 3 katına balkonundan giren itfaiye ekipleri kız çocuğunu derin uykusundan uyandırırken ailesi rahat bir nefes aldı.


3 vardiya olarak 7/24 çalışan itfaiye erlerinden Ahmet Ovalı, yeni yıla görevleri başında girdiklerini ifade ederek, “İtfaiyeci olmak can ve mal kurtarmak anlamında çok güzel bir duygu. Ailemiz açısından bu durum biraz zor olsa da onlarda alıştılar. Nöbetlerimiz arkadaşlarımızla güzel bir şekilde geçiyor” dedi. Yaklaşık 20 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Mehmet Aydın ise itfaiyeci olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, “İtfaiyeci olmaktan gurur duyuyoruz. Halk hizmet için görevimizin başındayız. Bizim için yeni yıl eski yıl fark etmiyor. Bizde görev esastır her zaman hazırız” diye konuştu.

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