Yerli aşıya Tokat'ta yoğun ilgi

Tokat'ta yaklaşık bir haftada 73'ü 1. doz olmak üzere bin 104 kişi Turkovac aşısı oldu.

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli korona virüs aşısı Turkovac aşısı Tokat Devlet Hastanesinde uygulanmaya başladı. Yaklaşık bir hafta 73'ü, 1. doz olmak üzere bin 104 kişi Turkovac aşısı oldu. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, Tokatlıları tercihini yüzde 100 yerli ve milli korona virüs aşısı olan Turkovac aşısından yana kullandığını belirterek, “Bu sayının ilerleyen günlerde daha da çok artacağına, kendi aşımız kendi gücümüz diyen halkımızın yine Turkovac aşısını tercih ederek bu sayıyı artıracağına inancım yüksektir. Covid-19'a karşı elimizdeki en güçlü silahımız aşıdır. Aşısını yaptırmayı geciktirmiş olan, eksik doz aşılarını öteleyen ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızı aşılarını bir an önce olmaya davet ediyorum. Omicron varyantına bağlı vakaların daha çok olduğu bu dönemde hep beraber tedbirlere uyarak ve aşılarımızı eksiksiz olarak Covid-19 salgınından kurtulacağız” dedi.