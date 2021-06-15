Yerli firmalara destek çağrısı

Ali Çelik, yerli firmalara pozitif ayrımcılık yapılması çağrısında bulundu.

Tokat TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, yazılı yaptığı açıklamasında birçok ilde ihalelerin kamuyu zarara uğratmayacak şekilde yerli firmalara verildiğine dikkat çekti. Başkan Çelik, Pandemi döneminde zor günler geçiren yerel esnafın kamu yararı gözetilerek desteklenmesi çağrısında bulunarak, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bu şehirde yaşayan odalarımıza kayıtlı olan, aidat ödeyen, katma değer ve istihdam oluşturan, kısacası şehrimize değer katan yerel iş insanımıza pozitif ayrımcılık yapılması ve desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ziyaretçilerimiz ve yöneticilerimiz ihalelere yerel firmaların katılımını ve kamunun zarar görmeyecek şekilde bu işin organizasyonunu sağlayacak çözümleri üretmelidir. Bunu başarabilen birçok il var. Kısacası bürokrasiye alımları kamuya zarar ettirmeyecek şekilde yerel işletmelerden yapın talimatı verilmelidir. Son dönemlerde pandemi ile beraber büyük sıkıntılar yaşayan iş insanlarımızdan bu konuda bırakın ihaleleri, doğrudan teminlerde bile başka illerden alımlar yapıldığı noktasında yoğun şikayetler alıyoruz. Konuyu yakından takip edeceğimizin ve olumsuzlukları kamuoyu ile paylaşacağımızın olumlu gelişmeler olursa da teşekkür edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.