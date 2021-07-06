Yeşil Niksar'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük çevreci projesi

Tokat'ın Niksar ilçesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli çevreci projelerinden biri olan Entegre Su Projesi ile Kelkit Çayı artık daha temiz akacak

Niksar Belediyesi tarafından ilçenin kanalizasyon ve içme suyu hatlarının yenilenmesini kapsayan Entegre Su Projesinin (Niksar Su Temini ve Atık Su Toplama Sistemi) çalışmaları yaklaşık 1 yıldır devam ediyor. 11 milyon 118 bin 135 Euro bedelli projenin yüzde 85 Avrupa Birliği hibe desteği, yüzde 6'sı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe desteği, yüzde 9'u Niksar Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilecek. Proje kapsamında 86 km kanalizasyon hattı, 50 km içme suyu hattı, 30 km isale hattı, 10 km yağmur suyu hattı, atik su arıtma tesisi yapılacak. Kameralı sistemlerle arizalar anında tespit edilebilecek.

Kelkit ırmağı kirlenmeyecek

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, proje kapsamında kanalizasyonun arıtılarak Kelkit ırmağına deşarj edileceğini söyledi. Yeşil Niksar'ın namına yakışan çevreci bir ilçe olma noktasında olduklarını belirten Başkan Özcan, "Bu projemizin şu anki birinci ayağı olan kanalizasyon çalışması devam ediyor. Yaklaşık 86 kilometreye yakın kanalizasyon çalışması var. Yaklaşık 22 milyon lirasını biz kredi olarak kullanacağız. Bunun dışında kalan yaklaşık 200 milyon liralık rakam da Avrupa Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan hibe olarak alınmıştır. Yani buna biz bir bedel ödemiyoruz” dedi.

100 yıl alt yapı sorunu yaşanmayacak

Cumhuriyet tarihinin en önemli altyapı projesini yürüttüklerini belirten Başkan Özcan, “Rakamlar belki büyüklüğünü ifade etmek için yeterli diye düşünebiliriz. Bu altyapı çalışmasından sonra yüzyıl bu altyapıya daha bir daha dokunulmayacak. Yani Niksar'ın geleceği, asrın projesi dememizdeki tek sebep bu. Hemşerilerimiz çalışmalar nedeni ile bozulan yollarda sıkıntı çekiyor. Hep beraber bu sıkıntıları yaşıyoruz ama sonu güzel olacak. Hemşerilerimiz bize güvendiler. Şehri yaşanabilir, modern bir şehir hale getirmemizi arzu ediyorlar. Biz bunun bilincindeyiz. Ama her güzelliğin bir külfeti, zahmeti var. Bu külfeti zahmeti hep beraber yaşıyoruz. İnşallah sonunun güzel olduğunu ve iyi günlerin bizi beklediğini hemşerilerim bilsinler” diye konuştu.