Yeşilçam filmlerindeki yazma motifleri tabloya dönüştü

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Kültür Sanat Tokat projesi kapsamında Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Yeşilçam'da Tokat rüzgarı” resim sergisi açıldı. Yaklaşık 600 yıllık bir tarihi olan Tokat yazmacılık sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan 10 tabloda Malkoçoğlu ve Cem Sultan, Şark Bülbülü, Selvi Boylum Al Yazmalım, Kibar Feyzo gibi ünlü Yeşilçam filmlerinde kullanılan Tokat yazmaları yer aldı.

Resim sergisini gezen Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat yazmalarının sadece Türkiye'de değil dünyaca meşhur olduğunu söyledi. Aynı zamanda Türk sinemasına damgasını vuran Yeşilçam filmlerinde de sanatçıların Tokat yazmaları kullanmış olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, "Tokat yazmalarına dikkat çekmek, böyle bir kültürün olduğunu Türkiye'ye tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yapılmasını istedik. İnşallah bizler de Tokat yazmasının moda renk dizayn anlamında gelişmesi için destek vereceğiz" dedi.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu ise Yeşilçam filmlerinde yazmaların olduğu kareleri fotoğraflandıktan sonra tabloya aktarılması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Filmlerdeki bu karelerden yağlı boya çalışması yaptı. Ayrıca filmlerdeki yazma motiflerin orijinal büyüklüğünün aslını koruyarak desenlerini çizdik, ıhlamur ağacından oymalarını yaptık. Bu oymalarla kıyafetler, şallar, eşarplar yaparak günümüze uyarladık. Amacımız gelenekten geleceğe geçmiş motiflerimizi günümüze çocuklarımıza gençlerimize taşımaktı" diye konuştu.

Sinema ve film yapımcısı Erol Koçan, dünya sinemasının kullandığı envanterlere bakıldığında bölge ve ülkenin kültürünün anlatıldığını ifade ederek, "Yeşilçam filmlerinde Tokat yazması kullanılıyorsa bu bir Anadolu'dur, kültürdür, ahlaktır. Özellikle hangi sanatçılara kullanıldığına baktığımızda temiz yüzlü iyi niyetli dürüst insanlarda Tokat yazması kullanılmış. Bizim buradan şunu anlamımız gerekiyor. Tokat yazması Anadolu kültürünü anlatıyor ve dürüstlüğün ahlakın kültürün ne derece önemli olduğunu vurgulamak için bu yazmalar kullanılmıştır" ifadelerini kullandı.