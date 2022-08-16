İhlas Haber Ajansı

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Yeşilyurt'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Büget köyünde meydana geldi. Hasan Demirel (18) idaresindeki 60 YA 996 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Demirel ile yanında yolcu olarak bulunan H. A. (15) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Hasan Demirel ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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