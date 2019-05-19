Yetenekleri ile göz doldurdular

Tokat'ta ortaokul öğrencileri tarafından filografi, kitre rölyef ve canlandırma teknikleriyle yapılan eserlerin yer aldığı sergi ilgi gördü.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide Gaziosmanpaşa ortaokulu öğrencileri resim öğretmenleri Gülay Dinç önderliğinde, eğitim-öğretim yılı boyunca oluşturmuş oldukları eserler sergilendi. Sergide filografi, kitre rölyef, canlandırma tekniğiyle yapılan Atatürk tablosu ve kitre rölyefler dikkat çekti. Ayrıca inci küpeli kız ve kaplumbağa terbiyecisi tablolarının da canlandırma tekniğiyle sanatseverlerle buluştu. Müzik gurubu öğrencilerin canlı performans ile sergiledikleri müzik dinletisi ile renklenen sergi yoğun ilgi gördü. Okul Müdürü İsa Çabuk, öğrencilerin 250'ye yakın eserinin görücüye çıktığını ifade ederek, “Bizim amacımız öğrencilerimizin yeteneklerinin farkına vararak bu yönde kendilerini geliştirmelerini sağlamak. Bu anlamda öğrencilerimiz bir noktada yeteneklerini bularak sergilediler. Bu anlamda fedakar öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Müdür Çabuk, öğrencilerin emekleri ile ortaya çıkan tabloların satışa çıkarıldığını, filografi tekniği ile yapılan tablonun bin 500 liradan satışa çıkarıldığını sözlerine ekledi.