Yiğitler minderde hünerlerini sergiledi

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde düzenlenen Sulusaray Sebastapolis U15 Serbest Güreş Turnuvası'nda 73 güreşçi mücadele etti.

Tokat Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde düzenlenen Sulusaray Sebastapolis U15 Serbest Güreş Turnuvası Sulusaray'da gerçekleştirildi. Sulusaray Kapalı Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya Almus, Çevreli, Çıkrık, Cilgörü, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Tokat, Turhal ve Zile Güreş Spor Kulüpleri'nden toplam 73 güreşci katıldı.

"İnsana yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır"

Turnuvanın açılışında konuşan Sulusaray İlçe Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, sporculara teşekkür ettiğini belirterek, "Turnuvaya teşvik ederek bizleri gururlandıran Dünya ve Avrupa şampiyonu antrenörlerimiz, spor yöneticilerimiz, geleceğin yıldız sporcularına teşekkür ediyorum. Spor hoşgörü kardeşlik, belli kurallar çerçevesinde hareket ederek belirlenen hedeflere ulaşma ve bunların yanında sağlıklı bir vücuda kavuşmaktır. İnsana yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. Bu düşünceyle bütün ülkeler gençlere hem spor hem de sosyal anlamda yatırımlar yapmaktadır. Biz de ülke olarak zengin genç nüfusa sahip bir ülkeyiz. Çünkü gençlerimizin bu ülkeyi uluslararası alanda birçok branşta hak ettiği yere getireceğine inanıyoruz. Onun için gençlerimizin hem iyi eğitim almalarını istiyor, hem de sportif faaliyetlerde başarılı olmalarını arzuluyorum. Bu vesile ile Sulusaray ilçemizde düzenlenen bu turnuvada genç yetenekleri geleceğe hazırlamayı ve sizlerde olan güreş sevgisini artırmayı hedefliyoruz. Düzenlemiş olduğumuz serbest güreş turnuvasına katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarılar diler emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.