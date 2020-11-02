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Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde duyarlı bir vatandaş, yolda süzülen yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde duyarlı bir vatandaş, yolda süzülen yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu.


Yeşilyurt ilçesinde kara yolunda seyreden Necdet Şahin, yolda süzülen yılanı fark etti. Şahin, yılanın ezilmemesi için yoldan geçen araçları durdurdu. Yılanın karşıdan karşıya geçişini cep telefonu ile kaydetti. Motosikleti ile yolda ilerlerken yılanı fark ettiğini belirten Şahin, yılanın ezilmemesi için araçları durduğunu ifade edip, “Yılan da bir can taşıyor, öldürmek istemedim. Bir arkadaşla beraber trafiği kestik. Yılanın yoldan karşıya geçmesini sağaldık” diye konuştu.

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