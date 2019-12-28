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Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Tokat’ta yılbaşı öncesince düzenlenen operasyonda 472 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Tokat'ta yılbaşı öncesince düzenlenen operasyonda 472 litre kaçak alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; merkeze bağlı Döllük köyünde yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 472 litre kaçak alkol, içki yapımında kullanılan 1 düzenek, 3 kilogram anason, 1 ruhsatsız av tabancası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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