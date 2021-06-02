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Yıldırım düştü, iki ineğinden biri telef oldu

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 inek telef oldu.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 inek telef oldu.


Edinilen bilgiye göre olay; Sulusaray ilçesine bağlı Uylubağ köyünde meydana geldi. Yunus Koyuncu (55), 2 adet büyükbaş hayvanını meraya çıkarttı. Bir süre sonra aniden şiddetli yağmur başladı. Bu esnada hayvanların otlandığı alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 1 inek telef oldu. İki büyükbaş hayvanından birini kaybeden Koyuncu, büyük üzüntü yaşadı. İlçe Tarım Müdürü Mustafa Sarı, olay yerinde inceleme yaptı. Besicinin mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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