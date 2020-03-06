Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyonlar ödüllerini aldı

Tokat'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası grekoromen stil final müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası Tokat'ın ev sahipliğinde 70 ilden gelen 900 sporcunun katılımı Ali Yücel Spor Salonu'nda başlayan müsabakalar, 8 Mart tarihine kadar devam edecek. Serbest ve grekoromen stil erkekler olmak üzere iki dalda yapılan güreşlerden grekoromen stilin şampiyonları belirlendi. 38 kilogramda Abdulbaki Doğru, 41 kilogramda Umalt Zaurbekov, 44 kilogramda Hamed Navabı, 48 kilogramda Halil Çınar, 52 kilogramda Ahmet Hakan, 57 kilogramda Orçun Akduman, 62 kilogramda Adem Emre Tan, 68 kilogramda Engin Can Atalay, 75 kilogramda Emirhan Yiğit Arslan, 85 kilogramda Mehmet Miraç Alaca, 100 kilogramda Cemal Yusuf Bakır birinci oldu.

Dereceye giren sporculara Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Serdar Cinkılıç tarafından madalyaları takdim edildi.