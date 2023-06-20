Yıllardır süren il olma talebi ilçede yeniden gündeme geldi

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesinde yıllardır süre gelen il olma talebi yeniden gündeme geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" açıklamasının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesinin yıllardır süren il olma talebi şehirde yeniden gündeme geldi. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl il olmak için gerekli girişimleri yapacaklarını, ilçe kaymakamıyla, sivil toplum kuruluşları ve şehrin önde gelenleriyle görüşüp Erbaa'nın potansiyelini Ankara'da anlatmak için adımlar atacaklarını belirtti.

"Yapacağımız toplantılarda il olma hayalimizin tüm unsurlarını masaya yatıracak"

Erbaa'nın sosyal, ekonomik ve coğrafi olarak il olma potansiyelini karşıladığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, “Kaymakamımız İsmail Altan Demirayak ile muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş insanlarımızla görüşmeler gerçekleştirmeyi, kapsamlı bir dosya hazırlayıp Ankara'da girişimlerde bulunmayı planlıyoruz. Şehrimiz ekonomisiyle, istihdam olanaklarıyla önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. İl olma hayalimiz genç nüfusumuzla organize sanayimizle, üretim kapasitemizle vücut buluyor. Bu konuyu şehrimizin her kesimiyle görüşüp toplantılar yapıp ete kemiğe büründürmeyi planlıyoruz. Yapacağımız toplantılarda il olma hayalimizin tüm unsurlarını masaya yatıracak ardından bu kapsamlı dosyayı Ankara'ya ulaştıracağız. Potansiyelimizin Ankara'da da fark edilmesini, Erbaa'nın neden il olması gerektiğini anlatacağız. Erbaa'mızın gelişmiş bir şehir olarak il olmayı hak ettiğine inanıyorum” dedi.