Yok olmaya yüz tutmuş meslekler canlandırılıyor

Tokat'ta açılan kent müzesinde yok olmaya yüz tutmuş mesleklerin canlandırıldığı 13 dükkan ile silikon heykeller ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Türklerin Anadolu'ya gelmesiyle birlikte Danişmentliler'den Cumhuriyet Dönemine kadar birçok dönemde önemli bir role sahip ve bünyesinde bu dönemlere ait izleri barındıran Tokat'ın tarihi müzede canlandırılıyor.

Tokat Belediyesi tarafından yaklaşık bir ay önce hizmete sunulan şehir müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Büyük bölümü bağışçılardan toplanan 11 bin parça esere sahip müze yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Sulu Sokak çarşısında kentin 500 yıllık tarihine ışık tutan 3 katlı müzenin bodrum katında kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden urgancılık, bakırcılık, yemenicilik, çömlekçilik, kalaycılık, yazmacılık, tahta oymacılığı gibi birçok mesleğin yer aldığı iş yerleri canlandırılıyor. 13 dükkan ve yöresel mutfak kültünün yanı sıra ilk ve anaokulu öğrencilerine yönelik uygulama atölyesi, geleneksel mesleklere ait el aletleri ve Osmanlı ölçü aletleri sergileniyor. Giriş katında ise kentin tarihine ılık tutacak birçok fotoğraf ve tarihi belgeyi görmek mümkün. Müzenin üst katında ise silikon malzemelerden yapılan Melik Ahmet Danişment Gazi, Gazi Osman Paşa, Şeyhülislam İbn-i Kemal, Prof. Dr. Nurhan Ataosoy heykelleri dikkat çekiyor.

Tokat Belediyesi Tur Rehberi Yavuz Özdemir, bir ayda toplam 16 bin 571 ziyaretçiye ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Tokat kronolojik ve Tokat'a dair aklınıza gelebilecek her türlü görseli toplam 11 bin parçanın sergilendiğini ifade ede Özdemir, “Müzeyi gezmeye gelen misafirlerimizin en çok dikkatini çeken meslek gurupları ve Tokat'ın yetiştirdiği önemli şahsiyetlerin heykelleri dikkat çekiyor.” Dedi.

Tokat'ta yaklaşık 55 yıl kunduracılık yaptıktan sonra mesleğini oğluna bırakan Orhan İyidoğan, kaybolmaya yüz tutmuş ve kaybolan mesleklerin sergilenmesinin kendi açısından onur verici olduğunu kaydetti. Kendi kullandığı araç gereç ve malzemeleri müzeye bağışlayacağını ifade eden İyidoğan, müzenin faaliyete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.