Tokat'ta yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Behzat Bulvarı'nda meydana geldi. Yoğun trafik sırasında ananesinin yanından bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı. Sürücünün ani fren yaparak durması sonucu çocuk otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Annesi tarafından düştüğü yerden kaldırılan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yolda bir başka kaza da minibüsünden inerek yolun karşısına geçmek isteyen şahsa otomobil çarpması sonucu meydana geldi. Yayanın koşar adımlarla yola aniden çıkması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Otomobilin çarpması sonucu yere düşen şahıs kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Aynı nokta farklı bir zaman diliminde yaşanan kazada ise tali yoldan ana yola çıkan otomobile motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yere düşerek yaralandı.