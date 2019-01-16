Yolcu otobüsü kara saplandı, trafik kilitlendi

Tokat'ta kara saplanan yolcu otobüsü ulaşımda aksamalarda neden olurken, yolcu otobüsü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıksız devam etti. Şehir merkezinde 20 santimetreyi geçen kar yağışı yüksek kesimlerde yarım metreyi buldu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat-Sivas Karayolu trafiğe kapatıldı. Tokat'tan Sivas'a giden bir yolcu otobüsü Kızıliniş rampasını çıkamayınca geri geri ilerledi. Tokat'a dönüş yapmak isteyen yolcu otobüsü duble yolun orta kısmında kalan kar birikintisine saplandı. Trafiğin tek yönlü olarak kilitlenmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlarında beklemekten sıkılan bazı vatandaşlar kartopu oynadı. Kar esaretini eğlenceye çeviren vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Yolcu otobüsü kurtarıldı

Trafiğin tek yönlü olarak kilitlenmesine neden olan yolcu otobüsü Tokat Toex OffRoad Grubu araçları tarafından çekildi. 3 cip çekme halatıyla birbirine bağlanarak yolcu otobüsünü çekmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonuç vermezken devreye kepçe girdi. Yolda kar temizliği yapan kepçe tarafından yolcu otobüsü saplandığı yerden halat yardımı ile çekilerek çıkarıldı. Yolda kalan araçlar Tokat istikametine hareket ederken, uygulama yapan ekipler Sivas yönünü trafiğe kapattı.