Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele geçirildi

Tokat'ta durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 418 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erbaa ilçesi D100 Karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada 6 İran uyruklu şahıslara ait toplam 418 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Şahıslara toplam 8 bin 360 TL idari yaptırım uygulandı.

Piyasaya süremeden yakalandılar

Tokat il merkezinde şüpheli bir şahsın il dışından temin ettiği kaçak sigaraları piyasa süreceği duyumunun alınması üzerine operasyon düzenlendi. Tokat İl jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın yanında taşıdığı valizde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 14 bin TL olan 700 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı.