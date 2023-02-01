Yolda kalmaları kar özlemini gidermelerine engel olmadı

Tokat'tan Sivas Yıldız Dağı kayak merkezine gitmek için yola çıkan tatilcileri taşıyan minibüs Çamlıbel geçidi yakınlarında arızalandı. Yolcu minibüsünde bulunan çocuklar anne ve babaları ile araçtan inerek kar özlemini gidermeye çalıştı. Bir süredir kar yağışını hasret kalan çocuklar doyasıya eğlendi. Kartopu oynayan minikler kısa sürelide olsa sevinç yaşadı. 8 yaşındaki Güneş Gül, kar yağdığı için sevindiğini ama kayak merkezine gidemeyeceği için üzüldüğünü ifade ederek, “Minibüsümüz arızalandığı için kayak merkezine gidemedik. Kar yağışını özlemiştik, minibüsten indik kartopu oynadık” dedi.

Devrim Gül ise kar yağışına sevindiklerini ifade ederek, “Kar bereket, su demek. Su kaynaklarımız İnşallah dolar. Kayak merkezine gidiyorduk aracımız arıza yaptı. Ama kar yağdığı için mutluyuz. Çocuklarla birlikte karın tadını çıkartıyoruz” diye konuştu.

Yolda kalan vatandaşlar turizm firması tarafından tahsis edilen başka bir araçla kent merkezine geri dönüş yaptı.