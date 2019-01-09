İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolun açılmasını bekleyen sürücülere kumanya dağıtıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir süre yolun trafiğe kapanması nedeniyle bekletilen tır sürücülerine kumanya dağıtıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir süre yolun trafiğe kapanması nedeniyle bekletilen tır sürücülerine kumanya dağıtıldı.


Tokat'ın Erbaa ilçesinden geçen uluslararası D-100 karayolunda buzlanma nedeni ile kayan iki tır yolu trafiğe kapattı. Erbaa-Niksar arasındaki yolda uygulama yapan trafik ekipleri yol açılana kadar tır sürücülerini bir benzin istasyonunda bekletti. Erbaa Kaymakamlığı tarafından sürücülere kumanya dağıtıldı. Sürücülere kumanda dağıtan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, yoğun kar yağışı sonrasında gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte ulaşımda aksamalar yaşandığını kaydetti. Erbaa ile Niksar ilçeleri arasında iki tırın makaslama yaparak yolu trafiğe kapattığını ifade eden Karacan, “O nedenle tırların yola çıkışına izin verilmedi, parka çekildi. Havanında soğuması ile birlikte Karanlıkdere mevkinde aşırı bir buzlanma oldu. Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapılana kadar tır sürücülerini beklettik. Trafik tekrar ulaşıma açtık. Niksar, Erzurum, Erzincan istikametine trafik veriliyor. Sürücülere kumanya dağıttık, hayırlı yolculuklar dileyerek yolcu ettik” dedi.


Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.