İhlas Haber Ajansı

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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu, kaza kameraya yansıdı

Tokat’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi kavşağında meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 ACE 846 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Zöhre Topaç'a (61) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Topaç hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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