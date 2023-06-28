YTB Personel Daire Başkanı Duman, trafik kazasında hayatını kaybetti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman, Tokat'ın Pazar ilçesi Ovayurt köyünde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza öğlen saatlerinde Tokat'ın Pazar ilçesi Ovayurt köyünde tek taraflı olarak yaşandı. Bayram ziyareti için Ankara'dan memleketi Tokat'a gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Daire Başkanı Volkan Duman, 06 VPD 60 plakalı aracıyla Ovayurt'ta seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda aracıyla dereye yuvarlandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada Volkan Duman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.