Tokat'ın Turhal ilçesinde yüzde 50'si tamamlanan "Kanal Turhal" projesi havadan görüntülendi.

Turhal Belediyesi tarafından Yeşilırmak nehrinde başlatılan 'Kanal Turhal kentsel altyapı ve yenileme projesi' devam ediyor. Belediye bünyesinde yer alan ocaklarda işlenen traverten taşlarının Kanal Turhal'ın estetik bir görünüme kavuşması için çalışma yapıldı. Projenin ilk etabında 600 metrelik kısmında çimlendirme ve bank yerleştirme çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Pazar Mahallesinde bulunan park alanı modernize edilerek meydan oluşturma çalışmaları başlatıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, "Yeşilırmak'ımızın etrafında ki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Pazar Mahallemizin parkının bulunduğu bu alanı ikinci bir meydan yapacağız. Değişik sosyokültürel faaliyetlerimizi konserlerimizi, toplantılarımızı açık hava mitinglerimizi yapabileceğimiz yeşil alanla iç içe ağaçların gölgesinde güzel bir meydan hazırlıyoruz'' dedi.

Proje dahilinde ayrıca 3 kilometrelik alanda; dinlenme mekanları, açık spor alanları, gezi, koşu ve bisiklet yolları oluşturularak bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.