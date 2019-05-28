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Zabıtadan bayram öncesi dilenci operasyonu

Tokat’ta Ramazan Bayramı öncesinde yapılan dilenci operasyonunda 11’i çocuk 22 kişi hakkında işlem yapıldı.

Tokat'ta Ramazan Bayramı öncesinde yapılan dilenci operasyonunda 11'i çocuk 22 kişi hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ana cadde, camii, hastane ve iş merkezi önlerinde dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler halinde sivil araçlarla farklı bölgelerde yapılan uygulamada 11'i çocuk toplam 22 kişi ekip otolarına alınarak Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alındı. Dilencilik yapan yabancı uyruklu kimliği belirsiz 10 bayan ve üzerinde kimlik bulunan 1 bayan parmak izinden kimlik tespiti ve işlem yapılmak üzere ekipler tarafından Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve Emniyet Asayiş Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diyarbakır'dan Tokat'a dilenmek için geldikleri tespit dilencilerin 20'nin Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.


Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yapılan yazılı açıklamada; Ramazan ayının manevi havasını, insanların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceği, uygulamanın yoğunlaştırılarak gün içinde ve teravih namazı sonrası devam edeceği bildirildi.

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