Zaten açamadığı iş yerini tahliye etmesi istendi

Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini açamayan erkek kuaförü bir şokta mal sahibinden yaşadı, mal sahibi kira artışını kabul etmeyen kuaförden dükkanını boşaltmasını istedi.

Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde yaklaşık 15 yıldır erkek kuaförü olarak hizmet veren Serkan Ağıl, korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir aydır iş yeri kapalı olan Ağıl ile kira artışı isteyen dükkan sahibi D.K arasında anlaşmazlık yaşandı. İş yeri sahibi 6 ay önce kira artışı istediğini belirterek kira artışı yapılmadığı için dükkanın boşaltılmasını isterken, erkek kuaförü ise korona virüs nedeniyle mağdur olduğunu gerekçesi ile iş yerini tahliye etmek istemedi.

Tokat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Turan Ulaşlı, kiracı ile mülk sahibi arasında irtibat kurarak anlaşmazlığı ortadan kaldırma çabası ise sonuçsuz kaldı. Başkan Ulaşlı, bu süreçte iş yeri sahiplerinden kapalı olan kuaförlere destek olmalarını beklediklerini belirterek, “Korona virüs nedeniyle esnaflarımız sıkıntı içerisinde. Bu anlamda ‘İlla da bu dükkandan çıkacaksın' sözleri ile üzgün bir haldeyiz. Dükkan kirası ile ilgili bizlere bir alacağının olmadığını söyledi. Bin lira olan kiraya 700 lira zam yapılmasını istediğini söyledi. Bu anlamda kiracısına yardımcı olmasını istedik ama ikna edemedik” dedi.

Erkek kuaförü Serkan Ağıl ise korona virüs nedeniyle iş yerlerinin 21 Mart tarihinden itibaren kapalı olduğunu ifade ederek, “İş yeri sahibi beni aradı kirayı artırmamı isteyerek ‘mekanlarınız kapandı, kira veremeyeceksiniz' diyerek dükkanı boşaltmamı istedi. Yüzde 70'lik bir kira artışı istedi. Bu hiçbir yasada kanunda mevcut değil. Durumumuz olsa zaten verecektik. Kiramı bir gün olsa geciktirmedim, şerefimle onurumla çalıştım” dedi.

Ağıl, mağdur olduğunu ileri sürerek “İş yeri sahibi bana 6 ay önce ‘dükkanı boşalt' dedi. Ama neden boşaltayım, hiçbir komşum şikayetçi değil. Ben bir sitenin altındaki iş yerinde çalışıyorum. Komşularım bana sonuna kadar kefil. Gerekirse tapuda isim değişikliği yapıp seni bir şekilde buradan çıkartacağım dedi. Şuan bir borcum yok. Tüm yetkililere seslenmek istiyorum ben dürüstlükten kaybedeceksem kaybedeyim” diye konuştu.

İş yeri sahibi D.K ise konuyla ilgili röportaj yapılması talebini geri çevirirken, yaşanan hadisesinin korona virüsle ilgili olmadığını savundu. Yaklaşık 6 ay önce kirayı artırmasını istediğini belirten mülk sahibi kiracısının artış yapamayacağını ve iş yerini boşaltacağını kendisine söylediğini ileri sürdü.