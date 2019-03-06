Zihinsel engelli çift resmi nikahlarına kavuştu

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Adil ve Adile Yıldırım çifti resmi nikahlarının kıyılmasıyla mutluluğa kavuştu.

Niksar'da yaklaşık 4 yıldır birlikte yaşayan engelli Adil ve Adile Yıldırım çiftinin ekonomik sebeplerden dolayı resmi nikahları bulunmuyordu. Tokat Valiliği koordinesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen, Tokat'ta bulunan şehit yakınları, gaziler ve çocukları ile ihtiyaç sahibi dezavantajlı gruplar başta olmak üzere vatandaşlara devletin şefkat elinin her zaman üzerlerinde olduğunun hissettirilmesi, yalnız olmadıklarının bilincinde olarak hayatlarını idame ettirmeleri ve var ise ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesine yönelik olarak hayata geçirilen,'Sosyal Destek Hızır Tokat' projesi kapsamında ulaşılan 46 yaşındaki Adil ve Adile Yıldırım çiftinin resmi nikahı kıyıldı.

Niksar Belediyesi'nde düzenlenen törenle resmi nikahları kıyılan Yıldırım çifti kendilerine yardımcı olan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a, Niksar Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk'e, Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Çelik'e teşekkür ederiz" dediler.