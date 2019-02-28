Zile Belediye Başkanı son 10 yılın hesabını verdi

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 31 Mart Seçimleri öncesinde görev yaptığı son 10 yıl içerisinde yaptığı çalışmaları "hesap veriyorum" başlığı ile kamuoyuyla paylaştı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Ak Parti Belediye İlçe Belediye Başkanı olarak 2009 ila 2019 yılları arasında yaptığı çalışmaları "hesap veriyorum" başlığıyla vatandaşlarla paylaştı. Misyon, vizyon ve belediye olarak belirlediği ilkeler ışığında 10 yıl hizmet verdiklerinin altını çizen Başkan Vidinel, "Doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız Zile'mize yeni eserler kazandırmak ve acısına, sevincine ortak olduğumuz hemşehrilerimize daha rahat, daha huzurlu bir ortam hazırlamak hissiyatında olduk.

Dinlenmemek üzere yola çıktık, asla yorulmadık. AK Parti hükümetleri, milletvekillerimiz, teşkilatımız, çalışanlarımız ve halkımızla 'biz' sözcüğünde buluşarak; büyük bir hizmet aşkıyla, çok sevdiğimiz Zile'yi bulunduğu yerden, çoktan hakettiği yere taşıma gayretinde olduk. Bize duyulan güvene layık olmak için, mantıksal çerçevede projelerimizle, uygulamalarımızla şehrimize hizmet etmenin heyecan ve onurunu yaşadık" diye konuştu.

Zile Belediyesi'nin mali portresi

Başkanlık yapmış olduğu süredeki mali verileri de paylaşan Başkan Vidinel; "Göreve geldiğimde belediyemizin amme alacakları hariç 2 milyon lira borcu vardı. Devlette devamlılık esastır diyerek ödedik. Belediye bir işletmedir. Alacağı da vardır, borcu da olacaktır. Zile'mizde hükümetimizin desteğiyle en az 110 esere imza attık. İller Bankası destekleri, AB destekleri, Kalkınma Ajansı destekleri, Özel İdare destekleri, Bakanlıkların destekleri olur. İller Bankası maddi desteğini ortalama 15 yılda öderiz. Bazen kesinti yapmaz, gün olur hibeye dönüşür.. Atıksu arıtma tesisi, içme suyu barajı, asfalt, altyapı, kolektör hattı, içme suyu kuyuları ve hattı gibi hizmetleri buna örnek verebiliriz. Bu hizmetlerin parası belediyenin kasasına girmez, iller Bankası yapımcıya öder. Belediye ödeme yapmaz, payımızdan kesilir. Bu sistemi çok güzel buluyorum. İller Bankası kaynaklı Zile'mize kazandırılan büyük yatırımlar karşılığı ve amme alacakları hariç, piyasaya 3 milyon 753 bin lira borcumuz var. Bunlar araç tamir ve parçası, lastik, kırtasiye, akaryakıt, işçi ikramiyeleri, nalburiye, elektrik ve temizlik malzemeleri olarak görülmekte. Borcumuzun yüzde sekseni ise Zile esnafınadır. Esnaflarımızla alışverişlerimiz devam etmektedir. Emlak vergisi reklam vergisi, kira, çevre temizlik vergisi ve içme suyundan toplam 5 milyon 510 bin lira alacağımız var. Zile Belediyesine gelir getirecek, finans kaynağı oluşturacak, halkımızın ihtiyacını karşılayacak yatırımlar yaptık. Bizden önceki dönemlerde yapılan gayrimenkul satmadık. Şu anda yeni yaptığımız iş ve kültür merkezinde 8 adet işyeri, sanayi sitesinde 4 adet işyeri, Altınpark'ta 3 işyeri, 3 dubleks daire, 31 adet ortalama 160 metrekarelik daireler yeni seçilecek yerel yönetime bıraktığımız finans kaynağıdır. Belediye girişinin sağ ve solunda bulunan hizmet alanlarımız bizden önceki dönemde satılmıştı. Kira ödüyoruz. Yakında, Ulu camii karşısına eski itfaiye binasının yerine yaptığımı ek hizmet binamız Gelirler Müdürlüğü oluyor. Halkımıza hayırlı olsun. Şahsi malvarlığıma da gelince. Babadan kalan 2 dönüm hisseli bağ ve bedesten işhanında 3 adet hisseli işyerim var. Kirada otururken 1'inci Etap Toki'den 65 metrekare ev, Osmanlı blokta 30 yıllık 90 metrekare dairem var. Zaten burada oturuyorum. 10 yılda kimseyi ötekileştirmeden, sevgi ve muhabbetle çok çalıştım. En az 110 eserin altına imza attım. Bu süreçte desteklerini aldığım hükümetimize, milletvekillerimize, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarına, belediye çalışanlarına, STK lara, muhtarlara, il ilçe müdür ve yöneticilere, bürokratlara, Valilerimize, Kaymakamlarımıza, varlık sebebim halkımıza teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.

Seçilecek belediye başkanımızı şimdiden tebrik ediyor, Zile'mize hizmet yolunda başarılar diliyorum. İyi günlerimiz, zor günlerimiz oldu. Herkese hakkımı helal ediyor, helallik diliyorum. Varlığım Halkımızın Varlığına Armağan Olsun" diye konuştu.