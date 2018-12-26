Zile'de kar endişe değil, keyif verdi

Tokat'ın Zile ilçesinde karla mücadeleye erken başlanmasıyla ulaşımda olumsuzlukların önüne geçildi. Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, temizlik çalışmalarını esnafla birlikte çay içerek takip etti.

Zile ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte ilçe beyaza büründü. Zile ilçesinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların karşılaştığı kar sürprizi, Belediye ekiplerinin erken müdahalesi ile yaya ve araç ulaşımlarında olumsuzluklara neden olmadı. İlçede vatandaşlar eşsiz doğa manzarası içerisinde işlerine ulaştı. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, ilçe merkezinde ana yolların ve mahalle yollarının kapalı olmadığını belirterek,"Bugün rabbimize şükrediyoruz ki ilçemize çok güzel bir kar yağışı oldu. Bu kar yağışı çiftçilerimiz için büyük bir bereket. Barajlarımızda dolmaya başlıyor ve bu yağışların barajımız içinde büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Belediyemiz ekipleri kar küreme, tuzlama ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kaldırım küreme ve temizleme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda İlçe merkezimiz, mahalle yollarımız ve küçük tali sokaklarımızda açıldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." şeklinde konuştu.