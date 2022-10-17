Zile'de öğrencilere “polislik mesleği ve nasıl polis olunur” anlatıldı

Tokat'ın Zile ilçesinde lise öğrencilerine yönelik “polislik mesleği ve nasıl polis olunur” konulu konferans verildi.

Zile İMKB Anadolu lisesinde Zile ilçe emniyet müdürlüğü personeli tarafından verilen konferansta, Polisin görevleri ve mesleğin şartları anlatılırken, nasıl polis olunur, polisliğe giriş sınavları hakkında bilgiler verildi.

Yaklaşık 100 lise son sınıf öğrencisini katılımının sağlandığı salonda, öğrencilerin polislik ile ilgili merak ettiği sorulara da cevaplar verildi. Video ve görseller ile tanıtımı yapılan konferans öğrenciler tarafından ilgi ile takip edildi. Lise sonrası polis olmak isteyen gençler için yol gösterici bir sunum gerçekleştiren Zile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler, konferans sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.