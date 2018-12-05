Zile'de su ücretlerine indirim

Tokat'ın Zile ilçesinde belediye meclis kararıyla su fiyatlarında yüzde 12 oranında indirim yapıldı.

Zile Belediye Meclisi tarafından alınan kararla birlikte yaklaşık 18 bin abone su ücretleri indiriminden yararlanacak. 2 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan uygulamanın yanı sıra Dereboğazı içme suyu barajı tamamlandığından su fiyatlarında yüzde 50 oranında indirim yapılması bekleniyor.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, tüm meclis üyelerinin katılımıyla meskenlerde kullanılan su fiyatlarını ortalama yüzde 12 oranında indirim yapıldığını ifade ederek, "Halkımızın ekonomisine katkıda bulunmak, daha ucuza içme suyunu kullanması adına bu indirimi gerçekleştirdik. Ayrıca şu anda sularımız bölgenin en temiz kaliteli suları. Bu kalitede suların akmasından dolayı da çok mutluyuz. İnşallah yakında zamanda Dereboğaz'ına yapılmakta olan içme suyu barajımız tamamlandığında suyun cazibeli akmasından dolayı elektrik enerjisi maliyetimiz olmayacağından su fiyatlarımızın yaklaşık yüzde 50 oranında düşeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.