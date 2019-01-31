Zile'de yapıldı, Türkiye'ye satılacak

Tokat'ın Zile ilçesinde belediye tarafından ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında üretimine başlanan ‘Pet Şişe Geri Dönüşüm Kumbarası'nın ülke genelinde satışı için ilk siparişler alındı.

Tokat'ta Zile Belediyesi ‘Sıfır Atık' çalışmaları kapsamında kendi imkanları ile üretimini yaptığı ve kent sokaklarında kullanıma sunduğu ‘Pet Şişe Geri Dönüşüm Kumbarası'nı talepler doğrultusunda diğer belediyelere de satmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi' kapsamında çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Zile Belediyesi, tasarımı ile dikkat çeken ‘Pet Şişe Geri Dönüşüm Kumbarası'nı ilçede kullanıma sundu. Görünüşü ile beğeni toplayan kumbaranın ülke genelinde dikkat çekmesiyle birlikte talep eden diğer belediyelere de satış yapılmaya başlandı. Zile Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğünü tarafından uygun maliyetle imal edilen ve satışı yapılan kumbaralar birçok şehirde kullanılmaya başlanacağını söyleyen Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel; “Çevreci bir yaklaşımla Zile'mizin farklı yerlerine plastik pet kumbaralarını yerleştiriyoruz çöplerin ayrıştırılması ile ilgili. Biz bu malzemeleri dışarıdan satın almıyoruz. Zile Belediyesi atölyesinde üretiyor, tüm belediyelere satışının gerçekleşmesi için de yazılarımızı gönderdik. Hem güzel bir görsel oluşacak, hem de insanlarımıza çöp ayrıştırılmasının bilinci verilmiş olacak” diye konuştu.

Pet şişe görümünde olan tasarımıyla dikkat çeken kumbaraların bu şekilde imal ediliyor olmasının altında yatan nedenin farkındalık oluşturma düşüncesi olduğunu dile getiren Zile Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Biriminde görevli Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur: “Biliyorsunuz sıfır atık olayı 2017'de Külliye'de Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlamış durumda. Ama bundan önce de zaten ambalaj atıklarının ayrı toplatılması kapsamında biz zaten Zile Belediyesi olarak 6 yıldır çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ambalaj atıklarının, özellikle de pet şişelerin doğada yüzyıllara yok olduğunu düşündüğümüzde gerçekten bu ciddi bir rakam ortaya çıkarmakta. Pet şişeler, plastikler neredeyse günlük hayatımızı ele geçirmiş durumda. Her yıl 500 milyar üretilen pet şişenin yarısından fazlası bir defalık kullanımın ardından çevreye atılmakta ve doğada da yüzyıllar boyunca ancak yok olduğunu düşünerek, zararın neresinden dönersek kardır anlayışıyla, plastik pet şişelerimizi, ambalaj atıklarımızı da dahil olmak üzere geri dönüşüme kazandırmaya karar verdik. Bu kapsamda da özellikle öğrencilerimizin ve duyarlı vatandaşlarımızın dikkatini çekmek ve farkındalık oluşturmak için bu şekilde pet şişe geri dönüşüm kumbaralarını kendi makine ikmal bölümümüzde Zile Belediyesi olarak yapmaya karar verdik. Şuanda 13-14 tane ürettik ve bunları şehrimizin nüfusunun yoğun olduğu bölgelere dağıtacağız. İleride de bu seri üretimimiz devam edecek. Her şeyden önce kendi el emeğimiz olduğu için bu bizim için çok önemli. Dışarıdan hizmet alımı yapmadık, kendi belediyemize ait kendi elemanlarımız, müdürlerimiz ve teknik personelimizle birlikte bu işi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirdik. Boyamasını, giydirmesini yaptık ve 13-14 tanesini tamamen bitirmiş olduk bu şekilde. Diğer belediyelerimize yazı yazdık başkanımızın talimatıyla. Bu konuda talep eden belediyelerimize gerekli desteği sağlayacağız belirli bir ücret karşılığında. Dediğim gibi dışarıdan hizmet alımında bunların fiyatları biraz daha yüksek. Biz daha uygun bir fiyata talep edilmesi durumunda ki şuan talep var. Talep edilmesi durumunda bu ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız” şeklinde konuştu.