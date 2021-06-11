Zinav gölü turizme kazandırılıyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü Tabiat Parkı turizme kazandırılıyor.

Tokat'ta yılın dört mevsimi farklı bir güzelliğe bürünen Zinav gölünde Tabiat Parkı projesi devam ediyor. Tokat Valisi Ozan Balcı, yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olacak olan çalışmaları yerinde inceledi. Vali Balcı, eşsiz doğa manzarasıyla Zinav'ın sadece gölüyle değil kanyonuyla da doğa harikası bir yer olduğunu kaydetti. Vali Balcı, “İnşallah çalışmalar bittiğinde insanlar aileleriyle birlikte buraya gelip doğanın keyfini çıkaracaklar. Gölümüzle ve doğayla beraber çok güzel bir yer oldu emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Herkesi Zinav Gölünü görmeye davet eden Vali Balcı “Burada yürüyüş yolu, kır lokantası, camisi, otoparkı, piknik üniteleri, çocuk oyun parkları, çardakları ve kamelyaları ile iyileştirme, geliştirme, güzelleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Tokat'ımıza, Tokatlı hemşehrilerimize, Reşadiye'mize, Reşadiyeli hemşehrilerimize ve doğaseverlere hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Projenin ikinci aşamasında gölün temizleneceğini belirten Balcı, “Gölü kirleten suların temizliğine katkı sağlayacağız, onunla ilgili projelerimiz var. Üçüncü aşamada da kanyonu da geliştireceğiz. Burada da insanlarımız doğanın tadını çıkaracaklar. Kanyonu daha etkin olarak kullanacaklar. Bütün Tokatlı hemşerilerimizi hatta bütün Türkiye'deki insanların görmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı.