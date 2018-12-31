Zinav Gölü'nde eşsiz kış güzelliği

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde karla kaplanan tabiat parkı Zinav Gölü, eşsiz manzarasıyla büyülüyor.

Tokat'ta 2010 yılında turizm bölgesi ilan edilen Zinav Gölü, yılın dört mevsimi farklı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın yeşil ile kışın beyaz örtü ile kaplanan Zinav Gölü, manzarası ile Uzungöl'e benzetiliyor. Reşadiye ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan gölün çevresindeki ormanlık alanlar yağan kar ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok balık çeşidinin yaşadığı göl çevresinde ise yaban hayvanlarını görmek mümkün.

Bölge sakinlerinden Mustafa İnan, yazın kalabalık olan Zinav Gölü'ne kış mevsiminde genelde manzara tutkunlarının fotoğraf çekinmeye geldiğini kaydetti. Göldeki manzaranın oldukça etkileyici olduğunu ifade eden İnan, "Gölde yaban hayatını görmek mümkün. Kış aylarında gölün kısmen donduğu oluyor. Eskiden tamamen donuyordu. Barajlar yapılalı kısmen donuyor" diye konuştu.