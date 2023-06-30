Zincirleme kaza da polis memuru yaralandı

Tokat'ta kaza yapan araca yardıma giden polise arkadan gelen araç çarptı. Kazada polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Niksar Reşadiye arasında meydana geldi. Niksar'dan Reşadiye istikametine giden O.M. idaresinde ki 34 VIK 85 plakalı ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan duvara çarptı. Araçta bulunan sürücü O.M. ve yolcu olarak bulunan H.M., F.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ekipleri çevre güvenliği alırken aynı istikametten gelen H.E. idaresinde ki 34 DEH 528 plakalı otomobil trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden araç yan yattı. Kaza sonucunda polis memuru A.K. ve araçta bulunan şoför H.E. ve aynı araçta bulunan G.E., Z.E. yaralandı. Olay yerine takviye olarak 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.