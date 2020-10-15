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Ziraat Türkiye Kupası: Tokatspor: 1 - Erbaaspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Tur maçında Erbaaspor, Tokatspor'u sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Adem Cinek, Metin Yalçın, Buğracan Semercioğlu


Tokatspor: Nailcan, Berkcan, Ali Kemal, Abdulbaki (Abdul Aziz dk. 46), Ahmet (Mert dk. 90 ?), Furkan, Eray (Eser dk. 46), Kağan, Sabrican (Mustafa dk. 46), Deniz, Mehmet (Bayram dk 74)


Erbaaspor: Taylan, Fikret, Barış, Emre, Yağız (Furkan dk. 83 ?), Canberk, Oğuzhan (Furkan dk. 26), Yusuf (Emirhan dk. 83 ?), Burak, Talha, Ertuğrul,


Goller: Ali Kemal (dk. 67) Tokatspor, Canberk (dk. 34), Barış (dk. 45) Erbaaspor


Kırmızı kart: Fikret (dk. 77) (Erbaaspor)


Sarı kartlar: Sabrican, Mustafa, Ahmet (Tokatspor), Furkan, Burak, Yusuf, Emre, Taylan (Erbaaspor)

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