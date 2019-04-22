Zirai dona karşı naylonlu önlem

Tokat'ta bir vatandaş çiçek açan meyve ağaçlarını, kar ve soğuk havadan korumak amacıyla naylonla kapladı.

Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken çiçek açan meyve ağaçları zirai don tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Pınarlı köyünde hava sıcaklıklarını eksi değerlere düşmesi sonucu 69 yaşındaki Osman Aydoğdu meyve bahçesini zirai dondan korumak için farklı bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 20 meyve fidanın üzerini naylonla kaplayan Aydoğdu, bu yöntem sayesinde ağaçlarının soğuktan etkilenmediğini dile getirdi. Emekli olduktan sonra yaz aylarında köyüne gelerek bahçesi ve meyve ağaçları ile ilgilendiğini ifade eden Aydoğdu, Nisan ayında kar sürprizi ile karşılaştıklarını dile getirerek, “Havalar soğudu zirai dona karşı tedbir alarak çiçekleri yanmaması içim fidanlarımı poşetledim. Çiçek olan fidanların üzerine poşet geçirerek diplerinden bağladım. Havalanması için diplerinden birkaç delik açtım. Bu meyvelerin hiç biri yanmaz, İnşallah vatandaşların meyvesi de yanmaz, bahçe ile uğraşanların yüzü güler İnşallah” dedi.

Meyvelerin üzerine battaniye örttü

Babasına yardım eden Fatma Esin Tuna'da evinden getirdiği battaniyeyi bir fidanın üzerine örterek, “Sabah uyandığımızda her yer kardı. Eridi ama dağlarda kar var. Bahçemize geldik ağaçlar hep çiçek açtığı için önlem almak istedik. Bebek bunlar, kızımın küçükken kullandığı battaniyesini getirdim bu bebeklerin üzerine örttüm. İnşallah bize yazın bol bol meyve verecekler” diye konuştu.